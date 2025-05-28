На Буковине мужчину осудили за сексуальное насилие над собственной дочерью и двумя ее подругами
Суд признал 49-летнего жителя Черновицкого района виновным в совершении сексуального насилия в отношении трех малолетних детей
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
С декабря 2023 по август 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери и двух ее друзей. О случившемся дети рассказали родственникам.
Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью. Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.
Информацию о фигуранте внесли в реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей.
Напомним, ранее в Полтаве осудили харьковчанина, который изнасиловал 13-летнего мальчика и снимал процесс на видео.
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