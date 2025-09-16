В Україні викрили іноземців, які платили дітям по 200 євро за участь у розпусних діях

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські правоохоронці викрили двох іноземних громадян у вербуванні й сексуальній експлуатації дітей. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що двоє чоловіків, 33 та 55 років, які перебували на території України, протягом декількох місяців підшукували дітей із малозабезпечених сімей. Користуючись скрутним матеріальним становищем родин, вони платили 150-200 євро за можливість сексуально експлуатувати дітей.

Крім того, зловмисники вчиняли щодо дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони. Виготовлені матеріали вони в подальшому розповсюджували в Інтернеті.

Діяльність іноземців кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України:

Ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи.

Ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 – розбещення малолітніх.

Ч. 4 ст. 301-1 – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії.

Повідомлення про підозру скеровано до компетентного органу держави, громадянами якої є підозрювані.

Нагадаємо, на Буковині суд визнав 49-річного жителя Чернівецького району винним у вчиненні сексуального насильства щодо трьох малолітніх дітей. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

