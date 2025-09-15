Синоптики попередили про погіршення погоди у більшості областей України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Укргідрометцентру.

У вівторок, 16 вересня, буде без опадів, лише в західних і Житомирській областях вдень короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та Вінницькій області очікується туман.

Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні, у Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 16°; вдень 22-27°, у західних областях 16-21°.

У середу в західних, північних, більшості центральних і Одеській областях дощі, у Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській та Черкаській областях значні дощі. На решті території без опадів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україну йдуть дощі та похолодання. У понеділок, 15 вересня, буде мінлива хмарність у більшості областей України.