Украинские пограничники отразили вражеский штурм на Харьковщине

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Начало минувшей недели на севере Харьковщины продолжилось активными штурмовыми действиями российско-оккупационных войск, целью которых было на нескольких направлениях прорвать государственную границу Украины.

Пограничники бригады "Гарт", как и в предыдущие дни, в полосе своей обороны не позволили противнику достичь цели.

"Все штурмы были отражены. В итоге, понеся большие потери – только за прошлую неделю они составили 51 уничтоженными и 48 ранеными – враг отступил на свою территорию", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце января пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков Харьковщины. Тогда была уничтожена вражеская техника и группа окупантов.