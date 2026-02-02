По поводу черкасского инцидента, где погиб ветеран российско-украинской войны и четверо полицейских

Во-первых, очень благодарен всем своим собратьям, ветеранам, выразившим свою позицию словом и делом. В воскресенье была организована масштабная акция, и это очень хорошо

Во-первых, очень благодарен всем своим собратьям, ветеранам, выразившим свою позицию словом и делом. В воскресенье была организована масштабная акция, и это очень хорошо

иллюстративное фото: из открытых источников

Во-вторых. Требую от украинского парламента создать временную следственную комиссию.

Я все понимаю, что парламент у нас не уважают, что большое количество нынешних нардепов выбрали для себя путь никчем, не желают влезать ни в какие конфликты и заниматься никакими делами.

Но хотят этого нынешние депутаты или нет, в Украине ДОЛЖЕН быть парламент.

Как минимум инструмент парламентской следственной комиссии – это способ объявить важные факты, которые будут яростно пытаться замалчивать.

В других обстоятельствах утопить это дело во времени и бумажной волоките будет гораздо легче.

У меня есть опыт участия в подобных комиссиях. Готов отдаленно играть роль консультанта этой комиссии, на общественных началах. Надеюсь, погрузка на моей службе позволит это сделать (хотя, не факт).

Вопросы, которые следует задавать в связи с этой ситуацией, и которые должны привести к жесточайшим последствиям в отношении виновников гибели пяти человек:

1. Какое процессуальное или оперативное действие осуществляли четыре полицейских перед своей гибелью? Другими словами – как они там оказались и что они там делали?

2. Было ли подготовлено подозрение погибшему ветерану за якобы поджог автомобиля местного (пророссийского) депутата? Где ее текст? Мне интересно посмотреть на аргументацию. Вообще, когда появилась вся эта версия?

3. Кто и при каких обстоятельствах убил ветерана?

Это только часть вопросов.

В-третьих, есть еще вопросы риторические. До каких пор пророссийская сволочь будет обладать огромным имуществом и удостоверениями депутатов разных уровней? До каких пор беркуты будут хозяйничать в полиции? До каких пор региональный уровень Украины будет темным колодцем феодализма, где бандиты, наемные полицейские и наемные судьи будут вечно и безраздельно властвовать?