Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій

Після гучного скандалу навколо актора Костянтина Темляка, який переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" на Національній кінопремії "Золота Дзиґа", Українська кіноакадемія повідомила про можливість запровадження механізму відкликання номінацій чи нагород

Про це повідомила виконавча директорка Анна Мачух, передає RegioNews.

Вона зазначила, що наразі установчі документи не передбачають відкликання вже присуджених відзнак, але через суспільний резонанс пропонують внести відповідні зміни до регламенту. Заплановано провести опитування серед членів Академії до 30 вересня 2025 року, після чого буде ухвалене остаточне рішення.

Скандал розгорівся після того, як Темляка звинуватили у домашньому насильстві.

Сам актор заявив про добровільну відмову від нагороди, висловивши повагу до кіноспільноти та глядачів.

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа". Зараз навколо мого імені існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку. Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя", – написав він.

Як відомо, переможцем дев'ятої Національної кінопремії в категорії "Найкращий фільм" став фільм Тараса Томенка "Будинок "Слово". Нескінчений роман".

Нагадаємо, поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

8 серпня Анастасія Соловйова на своїй сторінці в соцмережах поділилася дописом, де заявила про багаторічне домашнє насильство, яке вона нібито переживала з боку колишнього хлопця, актора та військового Костянтина Темляка.