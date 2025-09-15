В Україні за 5 місяців змії покусали півсотні людей: як захиститися

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З квітня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 50 випадків звернень до медиків через укуси змій – це на 18 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих – 15 дітей

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше випадків зафіксовано у Львівській області (31), далі – Полтавська (9), Житомирська (8), Закарпатська (1) та Кіровоградська (1).

Медики нагадують про правила безпеки під час перебування у місцевостях, де можуть бути змії – заболочені ділянки, береги водойм, ліси, гори чи степи.

Рекомендують носити штани з щільної тканини та високі черевики, а перед тим, як сісти або стати на землю, постукати палицею, щоб налякати змію.

Якщо ви зустріли змію – не робіть різких рухів, а спокійно дочекайтеся, поки вона відповзе сама.

Як відомо, в липні на Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості.