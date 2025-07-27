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27 июля 2025, 11:16

Во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса гадюки

27 июля 2025, 11:16
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Фото: иллюстративное
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В селе Головецко, что в Стрыйском районе Львовской области, 26 июля вечером произошел случай укуса змеи

Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Пострадал 86-летний мужчина, которого госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу с диагнозом "укус гадюки". Состояние пациента в настоящее время оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел около 19:56. По информации специалистов, в этом регионе часто встречаются гадюки, поэтому важно соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

Если заметили змею на расстоянии, следует воздержаться от резких движений и не подходить близко, ведь гадюка может напасть в случае угрозы. В случае обнаружения пресмыкающегося в населенном пункте нужно зафиксировать его на фото или видео с безопасного расстояния и сообщить местные службы через горячую линию или ГСЧС. Специалисты выловят животное и вернут его в естественную среду.

Ранее сообщалось, в Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей.

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