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В селе Головецко, что в Стрыйском районе Львовской области, 26 июля вечером произошел случай укуса змеи

Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Пострадал 86-летний мужчина, которого госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу с диагнозом "укус гадюки". Состояние пациента в настоящее время оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел около 19:56. По информации специалистов, в этом регионе часто встречаются гадюки, поэтому важно соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

Если заметили змею на расстоянии, следует воздержаться от резких движений и не подходить близко, ведь гадюка может напасть в случае угрозы. В случае обнаружения пресмыкающегося в населенном пункте нужно зафиксировать его на фото или видео с безопасного расстояния и сообщить местные службы через горячую линию или ГСЧС. Специалисты выловят животное и вернут его в естественную среду.

Ранее сообщалось, в Украине за два месяца змеи покусали 8 человек, среди пострадавших – трое детей.