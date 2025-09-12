Ілюстративне фото

Якщо порівнювати з минулим роком, станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За рік продукти та безалкогольні напої подорожчали на 20,5%. Зокрема, найбільше подорожчали яйця – на 74,3%. Фрукти зросли в ціні на 47,5%, соняшникова олія – на 28,7%, вершкове масло – на 26,9%. М’ясо та м’ясопродукти додали 25,2%, молоко – 20%, сири – 18,5%

Хліб зріс у ціні на 17,7%. Цінник на рибу зріс на 14,5%. При цьому макаронні вироби подорожчали на 9,9%.

Овочі подешевшали на 2,5%. Дешевшим став і цукор: на 8,4%.

Транспортні послуги в Україні подорожчали на 12,3%. При цьому паливо та мастила стали дорожчими на 6%.

