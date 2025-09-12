Українців попередили про відключення мобільного інтернету

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо росіяни масово запускатимуть дрони з SIM-картами, може знадобитися відключення мобільного інтернету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Новинарня".

У Генштабі кажуть, що росіяни використовують БпЛА із SIM-картками інших країн, зокрема України, вже декілька місяців.

"Ворог хоче знати, куди прилетів його дрон – тому використовує для цього SIM-картки мобільних операторів. За рахунок цього він може отримувати інформацію про поточний стан справ", – йдеться у повідомленні.

Наразі у Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт щодо можливості вимкнення мобільного інтернету під час повітряних тривог.

Нагадаємо, РФ ввечері 12 вересня запустила по Україні ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.