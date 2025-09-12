Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 20 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 33 ворожі дрони – Shahed, "Гербера" та інших типів – на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на трьох локаціях.

Нагадаємо, вранці 12 вересня ударні безпілотники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум. Також росіяни запустили ракети по Битицькому старостату Сумської громади. Внаслідок ворожих ударів є загиблі.