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21 июня 2025, 04:00

Первая в мире вакцина для предотвращения ВИЧ: сколько это будет стоить

21 июня 2025, 04:00
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В США официально утвердили первую в мире вакцину для профилактики ВИЧ. Производители называют препарат очень мощным

Об этом сообщает ScienceAlert, передает RegioNews.

В США официально утвердили первую вакцину для предотвращения ВИЧ-инфекции. Препарат разработала фармацевтическая компания Gilead Sciences. Теперь Управление по контролю качества продуктов и медикаментов предоставило разрешение на его использование.

Препарат Yeztugo называют эффективной формой профилактики. Ожидается, что это может уменьшить риск инфицирования почти до нуля.

По словам изготовителей, препарат демонстрирует мощные результаты. При этом не скрывают, что в ходе тестирования были обнаружены побочные эффекты. Например, краснота или боль в месте укола, головная боль и легкая тошнота. Что касается стоимости, то в США цена может составлять около 25 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, что за первые месяцы 2025 года в Украине зарегистрировано 669 новых случаев СПИДа и 235 летальных исходов, вызванных этим заболеванием.

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