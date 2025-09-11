15:14  11 вересня
11 вересня 2025, 16:10

Смертність від СНІДу в Україні: у серпні зафіксували 65 випадків

11 вересня 2025, 16:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У серпні 2025 року в Україні офіційно зафіксували 591 новий випадок ВІЛ-інфекції. Вперше діагноз СНІД отримали 193 пацієнти, а 65 людей померли через захворювання, пов'язані зі СНІДом

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За даними медиків, основним шляхом зараження ВІЛ залишається статевий – ним інфікувалися 492 особи з числа вперше зареєстрованих випадків. Ще 91 випадок пов’язаний із парентеральним шляхом – через ін’єкційне введення наркотичних речовин.

Також зафіксовано 5 випадків передачі ВІЛ від матері до дитини, а в 3 випадках шлях інфікування залишився невизначеним.

Фахівці наголошують, вчасна діагностика і лікування ВІЛ дозволяє контролювати вірус і запобігти розвитку СНІДу. Так, в Україні всі пацієнти мають доступ до безоплатного та адаптованого до умов воєнного стану лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Зокрема швидкі тести дозволяють отримати результат уже за 15–30 хвилин. Пройти тестування можна в медичних закладах, у сімейного лікаря, а також через партнерські пацієнтські організації.

Нагадаємо, у США офіційно затвердили першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ. Виробники називають препарат дуже потужним. За словами виробників, препарат демонструє потужні результати. При цьому не приховують, що під час тестувань були виявлені побічні ефекти.

11 вересня 2025
