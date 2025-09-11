Смертність від СНІДу в Україні: у серпні зафіксували 65 випадків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У серпні 2025 року в Україні офіційно зафіксували 591 новий випадок ВІЛ-інфекції. Вперше діагноз СНІД отримали 193 пацієнти, а 65 людей померли через захворювання, пов'язані зі СНІДом

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За даними медиків, основним шляхом зараження ВІЛ залишається статевий – ним інфікувалися 492 особи з числа вперше зареєстрованих випадків. Ще 91 випадок пов’язаний із парентеральним шляхом – через ін’єкційне введення наркотичних речовин.

Також зафіксовано 5 випадків передачі ВІЛ від матері до дитини, а в 3 випадках шлях інфікування залишився невизначеним.

Фахівці наголошують, вчасна діагностика і лікування ВІЛ дозволяє контролювати вірус і запобігти розвитку СНІДу. Так, в Україні всі пацієнти мають доступ до безоплатного та адаптованого до умов воєнного стану лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Зокрема швидкі тести дозволяють отримати результат уже за 15–30 хвилин. Пройти тестування можна в медичних закладах, у сімейного лікаря, а також через партнерські пацієнтські організації.

Нагадаємо, у США офіційно затвердили першу у світі вакцину для профілактики ВІЛ. Виробники називають препарат дуже потужним. За словами виробників, препарат демонструє потужні результати. При цьому не приховують, що під час тестувань були виявлені побічні ефекти.