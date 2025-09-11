09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 11 вересня, у західних регіонах України, за винятком Закарпаття, очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Водночас на Закарпатті та Прикарпатті протягом дня, а також у ніч на 12 вересня, прогнозуються значні опади, які зачеплять і інші західні області.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Громадян закликають бути уважними та дотримуватися рекомендацій від рятувальних служб.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 11 вересня атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду на заході України. Температура повітря в західних регіонах становитиме +17…+22 градуси.

Україна прогноз вітер Синоптики Дощі попередження вересень
