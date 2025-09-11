Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
У четвер, 11 вересня, у західних регіонах України, за винятком Закарпаття, очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Водночас на Закарпатті та Прикарпатті протягом дня, а також у ніч на 12 вересня, прогнозуються значні опади, які зачеплять і інші західні області.
Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Громадян закликають бути уважними та дотримуватися рекомендацій від рятувальних служб.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 11 вересня атмосферний фронт зумовить дощову, вітряну та прохолодну погоду на заході України. Температура повітря в західних регіонах становитиме +17…+22 градуси.
10 вересня 2025, 15:33
10 вересня 2025
