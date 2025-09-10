16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 20:19

Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії

10 вересня 2025, 20:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна ввела санкції проти 84 осіб та 116 компаній з РФ

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті президента України.

Як зазначається, Україна застосувала санкції до 47 фізичних та 81 юридичної особи, які постачають Росії електроніку, видобувають вугілля на тимчасово окупованих територіях і виконують ремонтні роботи на шахтах, а також залучені до функціонування тіньового флоту РФ.

Відомо, що серед них є компанії, що вже перебувають під санкціями США.

Раніше в Кабміні закликали США та ЄС до жорстких санкцій проти російських нафтових компаній. В Україні вважають, що санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

санкції Україна РФ політика економіка
