16:12  07 сентября
Россияне атаковали Сумы, есть раненые дети
15:48  07 сентября
В результате атаки по Киеву пострадала беременная женщина
12:18  07 сентября
В Киеве российский дрон попал в дом известного футболиста
07 сентября 2025, 18:48

Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство

07 сентября 2025, 18:48
фото: Ukrspecsystems
Крупнейший производитель беспилотников в Украине Ukrspecsystems объявил об инвестиционном проекте в Великобритании стоимостью £200 млн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на mezha.media.

Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест и программ стажировки в регионе. Компания также заявила о намерении расширять присутствие в Великобритании в течение следующих трех лет.

Ukrspecsystems – украинская компания, основанная в 2014 году, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных комплексов для военных нужд. Она известна прежде всего своими дронами PD-2, Gekata и серией Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark), которые используются для разведки, наблюдения и корректировки артиллерии. Кроме БПЛА, компания производит стабилизированные камеры, антенные системы с защитой от заглушения, катапульты и программное обеспечение.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине создали дрон с дальностью действия 3000 км. Беспилотник уже прошел испытание.

05 сентября 2025
07 августа 2025
