Контракт 18-24: як вступити до дронових підрозділів ЗСУ – покроковий гайд

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ оприлюднив детальний гайд, який допоможе кандидатам розібратися, як усе відбувається – від першого кроку до початку служби в підрозділі

Якщо вам від 18 до 24 років і ви цікавитесь технологіями, програма "Контракт 18-24: дрони" пропонує окремий шлях служби – не лише стрілецькі посади, а й роботу з безпілотними системами: пілотування, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт

Чим "дроновий" трек відрізняється

"Головна відмінність – тривалість. Базовий "Контракт 18-24" для піхотних посад передбачає один рік служби. Для напряму БпЛА – два роки. Усередині цих двох років закладена обов'язкова умова: щонайменше 12 місяців реальної участі у бойових діях. Це логічно, адже підготовка операторів і фахівців з обслуговування безпілотників потребує довшого циклу навчання та відпрацювання практичних навичок", – розповів RegioNews офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Два шляхи – одне рішення:

1 рік у піхоті на стрілецьких посадах;

2 роки в підрозділах БпЛА як оператор або спеціаліст з експлуатації/ремонту.

"Обидва варіанти – частини одного проєкту, але "дрони" – це шлях для тих, хто хоче щоденно працювати з сучасною технікою та тактиками її застосування", – наголошує Абель.

Дорожня карта підготовки: крок за кроком

Базова загальновійськова підготовка. Триває не менше одного місяця і до 45 днів. На БЗВП скеровують у строк до двох тижнів після підписання контракту. Проводять її визначені військові частини або навчальні центри – де є підготовлений інструкторський склад і потрібні навчальні об’єкти. Фахова підготовка за ВОС (ред. військово-облікова спеціальність). Тривалість залежить від спеціальності та програми: від 5 до 60 діб. Саме тут відпрацьовують роботу з конкретними комплексами, алгоритми застосування, регламенти безпеки, базове техобслуговування і взаємодію в підрозділі. Адаптаційний курс у частині. Триває 14 діб уже на місці служби. До процесу долучають інструкторів, а також офіцерів і сержантів бойових підрозділів – щоб новачок швидше ввійшов у ритм, познайомився з підрозділом і зрозумів типові бойові сценарії.

Де саме навчають

Початковий етап зазвичай проводять у тих військових частинах, які мають інструкторів і базу. Якщо такої можливості немає, кандидата спрямовують до визначеного навчального центру. Після БЗВП – "фаховий блок", далі – прибуття в конкретну частину і двотижнева адаптація.

Чому контракт у "дронах" довший

Робота з безпілотниками – це не лише про "вміння літати". Це про системний підхід:

розуміння комплексу в цілому,

вміння працювати з наземними станціями й ПЗ,

дотримання процедур безпеки,

оперативне усунення типових несправностей і командну взаємодію.

Щоб упевнено виконувати ці завдання в бойових умовах, потрібен збільшений час підготовки та закріплення навичок у підрозділі.

Хто найкраще впишеться у "дроновий" напрям

"Люди з технічним мисленням, уважністю до деталей і дисципліною. Підійде тим, хто хоче поєднати військову службу з інженерними, ІТ- та операторськими компетенціями й готовий вчитися в динамічному середовищі", – розповідає RegioNews офіцер Абель.

Як подати заявку і з ким зв'язатися

Найзручніше – через офіційний сайт 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua.

Для очних консультацій працюють представництва в Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Гаряча лінія: 0 800 503 696.

"Контракт 18-24: дрони" – це дворічний технологічний трек із чітко прописаними етапами навчання та вимогою щонайменше 12 місяців бойового досвіду. Він створений для тих, хто хоче здобути затребувану спеціальність і застосовувати її там, де технології реально підсилюють бойові підрозділи.

