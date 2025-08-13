Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"
Определен перечень подразделений и должностей операторов беспилотных систем по «Контракту 18-24»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.
Теперь для выбора доступны 46 подразделов. Среди них, в частности, 414 отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2".
Утверждены 32 штатных должности, связанных с эксплуатацией беспилотников в рамках проекта. В частности:
оператор FPV-дронов;
оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;
оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.
Тем, кто подпишет контракт, гарантируют:
• 200 000 грн сразу после подписания контракта;
• 300000 грн после обучения;
• 500000 грн после 2 лет службы;
• ежемесячное довольствие до 120 000 грн.
Кроме того, ипотека под 0%, бесплатное образование, медобслуживание, соцгарантии.
Ранее в Минобороны назвали случаи, когда забронированных могут направить на ВВК. В частности, речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторного медосмотра (кроме лиц с официально установленной инвалидностью).