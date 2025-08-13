09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 12:44

Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"

13 августа 2025, 12:44
Читайте також українською мовою
фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

Определен перечень подразделений и должностей операторов беспилотных систем по «Контракту 18-24»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны.

Теперь для выбора доступны 46 подразделов. Среди них, в частности, 414 отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2".

Утверждены 32 штатных должности, связанных с эксплуатацией беспилотников в рамках проекта. В частности:

оператор FPV-дронов;

оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;

оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Тем, кто подпишет контракт, гарантируют:

• 200 000 грн сразу после подписания контракта;

• 300000 грн после обучения;

• 500000 грн после 2 лет службы;

• ежемесячное довольствие до 120 000 грн.

Кроме того, ипотека под 0%, бесплатное образование, медобслуживание, соцгарантии.

Ранее в Минобороны назвали случаи, когда забронированных могут направить на ВВК. В частности, речь идет о военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторного медосмотра (кроме лиц с официально установленной инвалидностью).

