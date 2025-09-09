Хлопці до 22 років масово звільняються із популярних компаній, щоб виїхати за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Хлопці віком до 22 років почали масово звільнятися

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NV.

Як зазначається, український бізнес відчув дію новацій вже з першого дня дії послаблень, найбільше – у сфері обслуговування.

Видання пише, що у "Новій Пошті" за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 осіб.

З ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18-22 років.

Звільнення працівників такої вікової категорії також зафіксовано у мережах АТБ та Фокстрот.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. В Офісі президента пояснили, що дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України".