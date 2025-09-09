12:55  09 вересня
У Дніпрі водій машрутки принизив військового: у мережі з'явилось відео скандалу
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 15:25

Хлопці до 22 років масово звільняються із популярних компаній, щоб виїхати за кордон

09 вересня 2025, 15:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Хлопці віком до 22 років почали масово звільнятися

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NV.

Як зазначається, український бізнес відчув дію новацій вже з першого дня дії послаблень, найбільше – у сфері обслуговування.

Видання пише, що у "Новій Пошті" за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 осіб.

З ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18-22 років.

Звільнення працівників такої вікової категорії також зафіксовано у мережах АТБ та Фокстрот.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. В Офісі президента пояснили, що дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України".

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
