Хлопці до 22 років масово звільняються із популярних компаній, щоб виїхати за кордон
Хлопці віком до 22 років почали масово звільнятися
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NV.
Як зазначається, український бізнес відчув дію новацій вже з першого дня дії послаблень, найбільше – у сфері обслуговування.
Видання пише, що у "Новій Пошті" за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 осіб.
З ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18-22 років.
Звільнення працівників такої вікової категорії також зафіксовано у мережах АТБ та Фокстрот.
Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану. В Офісі президента пояснили, що дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років, щоб "зберегти молодих хлопців для України".