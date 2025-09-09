В Украине за неделю от осложнений COVID-19 умер 21 человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

По данным рутинного эпиднадзора, с 1 по 7 сентября в Украине зарегистрировано 14 414 новых случаев COVID-19, что на 32,3% больше, чем на прошлой неделе (10 622 случая). Также подтвержден 21 летальный случай среди инфицированных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за последние четыре недели в Украине обнаружили 35 841 случай COVID-19. Это гораздо меньше, чем в прошлом году за это же время – тогда было более 51 тысячи случаев.

На 5 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования новым субвариантом Омикрон NB.1.8.1 (Нимбус) и 225 случаев субварианта XFG (Стратус). Пока нет признаков, что эти варианты вызывают более тяжелое течение болезни.

Для профилактики COVID-19 медики рекомендуют носить маски в людных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности, вакцинироваться и оставаться при симптомах дома и обращаться к врачу.

Как известно, ранее во Львовской областной клинической инфекционной больнице скончался 65-летний житель области, который болел COVID-19. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после недели лечения на дому.

Напомним, в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.