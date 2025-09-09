В Україні за тиждень від ускладнень COVID-19 померла 21 людина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За даними рутинного епіднагляду, з 1 по 7 вересня в Україні зареєстровано 14 414 нових випадків COVID-19, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня (10 622 випадки). Також підтверджено 21 летальний випадок серед інфікованих

Про це інформує RegioNews із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за останні чотири тижні в Україні виявили 35 841 випадок COVID-19. Це значно менше, ніж торік за цей самий час – тоді було понад 51 тисяча випадків.

Станом на 5 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування новим субваріантом Омікрон NB.1.8.1 (Німбус) та 225 випадків субваріанту XFG (Стратус). Наразі немає ознак, що ці варіанти викликають тяжчий перебіг хвороби.

Для профілактики COVID-19 медики рекомендують носити маски у людних місцях, мити руки, дезінфікувати поверхні, вакцинуватися та при симптомах залишатися вдома і звертатися до лікаря.

Як відомо, раніше у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні помер 65-річний житель області, який хворів на COVID-19. Чоловіка госпіталізували у важкому стані після тижня лікування вдома.

Нагадаємо, в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.