Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 вересня російська армія атакувала Україну 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 60 ворожих дронів – Shahed, "Гербера" та інших типів – на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Нагадаємо, вночі 9 вересня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Безпілотник влучив по приватному будинку, поранення дістала 66-річна жінка.

Момент атаки зафіксували камери відеоспостереження.