12:46  06 сентября
В Киеве горит фабрика Roshen
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
11:50  06 сентября
Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, пострадали пассажиры авто
06 сентября 2025, 13:53

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на границе с Украиной

06 сентября 2025, 13:53
Иллюстративное фото: pixabay
В субботу, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика", напротив украинских "Шегинь"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Отмечается, что ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов.

Для легковых автомобилей и автобусов проезд остается без изменений. Сейчас на выезд из Украины в очереди стоит 681 грузовик, еще около сотни ждут въезда – они уже на специально обустроенной стоянке, поэтому их оформление продолжается.

Акция митингующих проходит примерно в километре от польского пункта пропуска. О возможных изменениях в движении сообщат дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственной пограничной службе не фиксируют увеличение пассажиропотока на границе после вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет.

