В субботу, 6 сентября, в 12:50 польские фермеры перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика", напротив украинских "Шегинь"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Отмечается, что ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов.

Для легковых автомобилей и автобусов проезд остается без изменений. Сейчас на выезд из Украины в очереди стоит 681 грузовик, еще около сотни ждут въезда – они уже на специально обустроенной стоянке, поэтому их оформление продолжается.

Акция митингующих проходит примерно в километре от польского пункта пропуска. О возможных изменениях в движении сообщат дополнительно.

