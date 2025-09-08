В Україні змінили правила міжнародних перевезень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від 10 вересня в Україні вступають в дію оновлені правила реєстрації в системі єЧерга для водіїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Як повідомили у відомстві, відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").

З 8:00 10 вересня система єЧерга буде працювати як єдине вікно. Тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;

мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

