05 вересня 2025, 23:45

Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала

05 вересня 2025, 23:45
Ілюстративне фото
З початку повномасштабної війни в Україні змінились продукти. Багато овочів на ринку подорожчали

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, статистичні дані про ціни на товари лежать в основі державної політики. При цьому він додав, що ці дані не є офіційним показником.

При цьому така статистика характеризує ціни на продукти, які найчастіше споживають українці. Тож, з 2022 року зростання овочів "борщового набору" відбулось таким чином:

  • ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;
  • цибуля ріпчаста – на 19,5%;
  • буряк – на 15,6%;
  • морква зросла майже у 2 рази;
  • картопля – у 2,7 раза.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.

ціни овочі
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
