Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала
З початку повномасштабної війни в Україні змінились продукти. Багато овочів на ринку подорожчали
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, статистичні дані про ціни на товари лежать в основі державної політики. При цьому він додав, що ці дані не є офіційним показником.
При цьому така статистика характеризує ціни на продукти, які найчастіше споживають українці. Тож, з 2022 року зростання овочів "борщового набору" відбулось таким чином:
- ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;
- цибуля ріпчаста – на 19,5%;
- буряк – на 15,6%;
- морква зросла майже у 2 рази;
- картопля – у 2,7 раза.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.