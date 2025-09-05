Ілюстративне фото

З початку повномасштабної війни в Україні змінились продукти. Багато овочів на ринку подорожчали

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, статистичні дані про ціни на товари лежать в основі державної політики. При цьому він додав, що ці дані не є офіційним показником.

При цьому така статистика характеризує ціни на продукти, які найчастіше споживають українці. Тож, з 2022 року зростання овочів "борщового набору" відбулось таким чином:

ціни на білокачанну капусту зросли на 6,2%;

цибуля ріпчаста – на 19,5%;

буряк – на 15,6%;

морква зросла майже у 2 рази;

картопля – у 2,7 раза.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.