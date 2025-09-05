Иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство образования и науки инициирует введение "нулевого курса" для поступающих, которые по разным причинам не смогли сдать национальный мультипредметный тест (НМТ)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра образования Оксена Лисового, передает RegioNews.

По его словам, соответствующий проект постановления уже разработан. Идея состоит в том, чтобы разрешить поступление в вуз без НМТ – на "нулевой курс" – и в течение года подготовить таких абитуриентов к тесту.

Речь идет о молодежи, которая понесла образовательные потери, находилась за границей или не смогла пройти тестирование по другим причинам.

Также планируется организация альтернативных вступительных кампаний – зимой или весной. После обучения на "нулевом курсе" поступающие будут проходить НМТ, чтобы в дальнейшем распределение государственного финансирования оставалось справедливым.

Лесовый добавил, что инициативу поддерживает ректорское сообщество.

Кроме того, министр выступил против отложения НМТ в прифронтовых районах, но поддержал повышение регионального коэффициента для работающих в таких условиях университетов.

Напомним, ранее говорили о том, что в Украине могут изменить формат НМТ. Причиной является чрезмерная продолжительность и погрузка. Сейчас тест длится до четырех часов подряд. Сейчас обсуждается возможность сделать так, чтобы мультипредметный тест длился до четырех дней, чтобы уменьшить нагрузку на участников и организаторов.

Читайте также: Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"