Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
05 сентября 2025, 08:30

Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"

05 сентября 2025, 08:30
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Фото: Наталья Ворожбит/Facebook
Начало сентября – это традиционно период, когда увеличивается внимание к учреждениям системы образования. Прежде всего, по праздничной причине, когда политики получают дополнительную возможность попиариться на будущих поколениях. Но – украинское общество регулярно получает или создает и негативные поводы обсудить отечественную образовательную систему. В этом году таким грандиозным скандалом стала история с Украинским католическим университетом, раздутая известной режиссеркой Натальей Ворожбит.

Раскол на теме религии

По большому счету, реальный скандал закончился, даже не начавшись. А дальше по соцсетевым каналам понеслись классические дискуссии, которые точнее называть специфическим термином "срачи". И в этих дискуссиях можно заметить то, о чем у нас все меньше хотят говорить – то ли по специфическим украинским политическим соображениям, то ли по традиционным современным соображениям толерантности. Речь о тех различиях между разными частями украинского общества, которые никуда не делись, хотя в последнее время, прежде всего из-за войны, отошли на шестнадцатый план.

Скажем, в дискуссиях вокруг решения УКУ и часть украинцев, которая живет восточнее реки Збруч (и чем восточнее, тем увереннее) и является достаточно "прогрессивной", то есть по сути секуляризованной, тут же сделала акцент именно на религиозной составляющей вуза, обозвав его зашоренным и чуть ли не средневековым. Подобные конфликты на теме религии Украина более-менее активно начала переживать на личностном уровне, когда часть жителей Востока из-за боевых действий в их регионах выехала на Запад – где столкнулась с такими явлениями, как, скажем, икона в офисе ИТ-компании (что для самих галичан вполне приемлемо и не вызывает никакой реакции, а для жителей Приднепровья – практически вызов). В истории с УКУ и дочкой Ворожбит же этот мировоззренческий конфликт из-за масштаба и популярности участников вышел на общесоциальный уровень.

Наталья Ворожбит и ее дочь Параскева

При этом те, кто относится к религиозной составляющей в современной украинской жизни, мягко говоря, скептически, предпочитают игнорировать тот факт, что вуз, в котором или скорее в связи с которым произошел скандал, достаточно четко артикулировал свои принципы. Речь даже о самом поверхностном уровне восприятия – примечательный "католический" в названии УКУ. Казалось бы, уже этого было бы достаточно для того, чтобы понять, что вуз, который называется "Украинский КАТОЛИЧЕСКИЙ университет", несколько отличается от КНУ имени Шевченко или НУ "Киево-Могилянская Академия".

Так общежитие или нет?

Что уже говорить о более сложном квесте – истории с самим конкретным коллегиумом УКУ. Мать студентки, режиссерка Наталья Ворожбит, в посте, который и спровоцировал скандал, написала дословно следующее – "нам пришло письмо-отказ от проживания в коллегиуме (то, что мы привыкли называть общежитием)". Но штука как раз в том, что коллегиум УКУ – это совсем не то, что "мы" привыкли называть общежитием. Это целая образовательная формационная программа с более чем красноречивым названием "Христианская духовность в постмодерной эпохе". То есть коллегиум – это не просто место для проживания студентов, это целый комплекс разнообразных мероприятий, да, специфических с точки зрения современного нерелигиозного / атеистического человека.

Пост Ворожбит о ситуации с УКУ

Слова Ворожбит о "том, что мы привыкли называть общежитием" – это еще один конфликт, конфликт между двумя принципиально разными мировоззренческими платформами. Которые между собой, разумеется, пересекаются – но не настолько сильно, как можно было бы подумать. Но вот этот момент пересечения сыграл злую шутку как с госпожой режиссеркой и ее дочкой, так и со всеми участниками соцсетевых дискуссий, которые быстро набросились с претензиями к "средневековым дикарям", вместе с этим вспомнив и всю "отсталую" из-за своей религиозности Галицию. А всего лишь требовалось – понять, что фраза "Восток и Запад вместе" является красивой пропагандистской вывеской, которая соответствует реалиям лишь частично.

Потому что так или иначе Киев, где не было подпольной УГКЦ, где восточная церковь (православная) была под рукой Москвы и воспринималась так или иначе как чужая – это не Львов, где религиозный аспект сыграл очень важную роль в формировании украинского сознания. Именно поэтому, кстати, УКУ появился во Львове, а не в Киеве или Днепре. Появился именно там, где и мог, и должен был появиться. Появился с соответствующими принципами – и да, соответствующими меценатами.

И еще – если в Киеве вывеска "Киево-Могилянская Академия" (которая изначально и долгое время имела мощный духовный вектор – ведь все началось с Киевской братской школы, а братские школы в Украине XVI–XVII веков создавались по образцу образовательных заведений монашеского ордена иезуитов) уже давно не имеет никакого отношения к теме религии, то во Львове прилагательное "католический" в названии заведения – это не пустой звук.

Пост дочери Натальи Ворожбит / instagram.com/paraskaoo

"Вместе" – не значит "одинаковые"

Вот если бы все стороны этого скандала и его соцсетевых продолжений учитывали эти особенности – про студентку и ее защитников я уже сказал, а УКУ, скорее всего, надо было бы дополнительно артикулировать эту особенность своего коллегиума; так, для жителей "Зазбручанщины", которые давно утратили или вообще не имели такой тесной связи с религиозной сферой, как галичане, это не было бы лишним, как видим, – все закончилось бы, даже не начавшись. Потому что киевская абитуриентка и ее звездная мама поняли бы, что УКУ – это не просто "НаУКМА во Львове" или "лучший вуз страны", а несколько специфичнее и особее. И что в этом вузе есть такие правила, которых нет в других местах. Потому что так исторически сложилось – и с Галицией, и со Львовом, и с самим Украинским католическим университетом.

Украинцы любят повторять красивые фразы, не задумываясь над их смыслом. Но фраза "Восток и Запад вместе" говорит лишь об единстве, но не об однородности разных частей Украины. Различия – они никуда не делись, даже несмотря на то, что в западных регионах страны оказалось много жителей Востока, часть из которых там и останется. И не должны деваться, кстати. Точности так же, как есть и никуда не делись различия между промышленным севером и "мафиозным" югом Италии. Разница между северными / центральными регионами Франции и югом этой страны, бывшей Окситанией, местом существования легендарных христианских диссидентов катаров. Что уж говорить о Германии, которая даже сейчас разделена – и по религиозному фактору тоже.

Нет и не может быть однородности там, где разные территории столетиями развивались в разных условиях. И ничего страшного в этих особенностях нет, наоборот – это является привлекательным фактором, туристическим и не только. Просто нужно не забывать, что особенности эти основаны не только на уровне "запорожская капустняк против бограча", а и на значительно более глубоких, более принципиальных и мировоззренческих, мироформирующих началах.

И тогда станет ясно, что "коллегиум – это не то, что мы привыкли называть общежитием". А вместе с этим пониманием исчезнет и причина конфликта. Поскольку люди из Киева поймут людей из Львова. А львовяне, в свою очередь, сделают несколько дополнительных шагов навстречу киевлянам, днепрянам и запорожцам, объяснив, что здесь у них на бывших берегах Полтвы такого, чего не знают жители приднепровских городов.

ЛГБТ скандал общежитие УКУ Украинский католический университет Наталья Ворожбит
