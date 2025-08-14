Фото: ЦНС

В Крыму оккупационные власти принудительно отправляют студентов на работы в Курскую область под видом "волонтерской помощи"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Молодежь заставляют выполнять строительные задания и принимать участие в мероприятиях по кремлевской пропаганде.

На днях началась уже 12 так называемая "гуманитарная миссия" крымских студентов. Среди участников – учащиеся подконтрольного РФ Крымского федерального университета им. Вернадского, колледжа общественного питания и торговли, а также члены молодежных советов при оккупационных администрациях.

В Центре напросто подчеркнули, что на самом деле эти поездки являются частью кампании Кремля по эксплуатации украинской молодежи и ее идеологической обработки. Подобные мероприятия интегрируют студентов в военную систему РФ и готовят мобилизационный резерв для российской армии.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские оккупационные силы массово отключают мобильную связь и интернет. По заявлениям оккупантов, это якобы делается "ради безопасности". Однако настоящая цель россиян – информационная изоляция украинцев.