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Об этом рассказала на брифинге в "Media Center Ukraine" директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, передает RegioNews.

В частности, речь идет о разделе основной сессии тестирования на два дня. Причина – чрезмерная продолжительность и нагрузка: сейчас тест длится до четырех часов подряд.

По словам чиновницы, разделение НМТ на два этапа потенциально могло бы облегчить процесс прохождения испытания для поступающих. Однако реализация такой инициативы создаст немало новых затруднений. В частности, возрастет вероятность, что абитуриенты не смогут появиться ни на одной из обеих частей. Это в свою очередь приведет к необходимости открытия дополнительной сессии.

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В результате таких изменений продолжительность всего процесса НМТ может возрасти до четырех дней, что увеличит нагрузку как на организаторов, так и участников. Несмотря на обсуждение вариантов, окончательное решение относительно обновленного формата пока не принято.

Напомним, НМТ является ключевым инструментом поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.

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