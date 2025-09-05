Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки ініціює запровадження "нульового курсу" для вступників, які з різних причин не змогли скласти національний мультипредметний тест (НМТ)

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на міністра освіти Оксена Лісового, передає RegioNews.

За його словами, відповідний проєкт постанови вже розроблений. Ідея полягає у тому, щоб дозволити вступ до вишу без НМТ – на "нульовий курс" – і протягом року підготувати таких абітурієнтів до тесту.

Мова йде про молодь, яка зазнала освітніх втрат, перебувала за кордоном або не змогла пройти тестування з інших причин.

Також планується організація альтернативних вступних кампаній – взимку або навесні. Після навчання на "нульовому курсі" вступники проходитимуть НМТ, щоб надалі розподіл державного фінансування залишався справедливим.

Лісовий додав, що ініціативу підтримує ректорська спільнота.

Окрім цього, міністр виступив проти відкладення НМТ у прифронтових районах, але підтримав підвищення регіонального коефіцієнта для університетів, що працюють у таких умовах.

Нагадаємо, раніше говорили про те, що в Україні можуть змінити формат НМТ. Причиною є надмірна тривалість і навантаження. Адже зараз тест триває до чотирьох годин поспіль. Наразі обговорюють можливість зробити так, щоб мультипредметний тест тривав до чотирьох днів, щоб зменшити навантаження на учасників та організаторів.

