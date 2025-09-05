16:29  05 вересня
05 вересня 2025, 18:34

Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення

05 вересня 2025, 18:34
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністерство освіти і науки ініціює запровадження "нульового курсу" для вступників, які з різних причин не змогли скласти національний мультипредметний тест (НМТ)

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на міністра освіти Оксена Лісового, передає RegioNews.

За його словами, відповідний проєкт постанови вже розроблений. Ідея полягає у тому, щоб дозволити вступ до вишу без НМТ – на "нульовий курс" – і протягом року підготувати таких абітурієнтів до тесту.

Мова йде про молодь, яка зазнала освітніх втрат, перебувала за кордоном або не змогла пройти тестування з інших причин.

Також планується організація альтернативних вступних кампаній – взимку або навесні. Після навчання на "нульовому курсі" вступники проходитимуть НМТ, щоб надалі розподіл державного фінансування залишався справедливим.

Лісовий додав, що ініціативу підтримує ректорська спільнота.

Окрім цього, міністр виступив проти відкладення НМТ у прифронтових районах, але підтримав підвищення регіонального коефіцієнта для університетів, що працюють у таких умовах.

Нагадаємо, раніше говорили про те, що в Україні можуть змінити формат НМТ. Причиною є надмірна тривалість і навантаження. Адже зараз тест триває до чотирьох годин поспіль. Наразі обговорюють можливість зробити так, щоб мультипредметний тест тривав до чотирьох днів, щоб зменшити навантаження на учасників та організаторів.

Читайте також: Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
