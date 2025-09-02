В Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет

фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Власти разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет, чтобы "сохранить молодых парней для Украины"

Как передает RegioNews, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью "Суспильному".

По его мнению, такое решение устранит потребность родителей вывозить своих 16-летних сыновей за границу.

Также он подчеркнул, что в настоящее время снижение мобилизационного возраста не рассматривается.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины обнародовал постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу во время военного положения.