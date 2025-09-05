Фото: visitukraine

У Державній прикордонній службу наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, з 28 серпня, коли почали діяти зміни до правил перетину, "суттєвого збільшення цієї категорії громадян не відбулося".

Демченко зауважив, що російська пропаганда останнім часом поширює фейки про нібито масовий виїзд українських чоловіків за кордон.

Також він додав, що влітку пасажиропотік був вищим, однак із 1 вересня традиційно знизився: якщо в будні серпня кордон перетинали 125-135 тисяч людей, то зараз – близько 105-107 тисяч на день. При цьому більшість їде в Україну, а не навпаки.

Раніше в Офісі президента пояснили, навіщо відкрили кордони чоловікам 18-22 років.

Нагадаємо, 27 серпня Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати кордон під час воєнного стану.