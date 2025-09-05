Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам
Германия планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны
Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.
В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Немецкое правительство планирует увеличить помощь, в том числе по воздушной обороне. При этом Берлин хочет поддержать наступательные возможности ВСУ. В частности, речь идет о строительстве украинских ракет дальнего радиуса действия.
Отмечается, что четырем украинским бригадам Берлин намерен предоставить оборудование. Речь идет об около 500 машинах в год.
Напомним, ранее в Литве заявили о выделении 30 миллионов евро в помощь Украине. На эти деньги закупят новые системы противовоздушной обороны.
