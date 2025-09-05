13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 13:30

Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам

05 сентября 2025, 13:30
Иллюстративное фото
Германия планирует увеличить военную помощь Украине. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Немецкое правительство планирует увеличить помощь, в том числе по воздушной обороне. При этом Берлин хочет поддержать наступательные возможности ВСУ. В частности, речь идет о строительстве украинских ракет дальнего радиуса действия.

Отмечается, что четырем украинским бригадам Берлин намерен предоставить оборудование. Речь идет об около 500 машинах в год.

Напомним, ранее в Литве заявили о выделении 30 миллионов евро в помощь Украине. На эти деньги закупят новые системы противовоздушной обороны.

05 сентября 2025
07 августа 2025
