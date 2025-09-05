Німеччина планує надати обладнання чотирьом українським бригадам
Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони
Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.
У ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Німецький уряд планує збільшити допомогу, зокрема — щодо повітряної оборони. При цьому Берлін хоче підтримати наступальні можливості ЗСУ. Зокрема, йдеться про будівництво українських ракет дальнього радіусу дії.
Зазначається, що чотирьом українським бригадам Берлін має намір надати обладнання. Йдеться про близько 500 машин на рік.
Нагадаємо, раніше у Литві заявили про виділення 30 мільйонів євро на допомогу Україні. На ці гроші закуплять нові системи протиповітряної оборони.
