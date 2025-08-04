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04 августа 2025, 14:58

Украинки впервые стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

04 августа 2025, 14:58
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фото: European Volleyball
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Впервые в истории украинский женский дуэт завоевал золото чемпионата Европы по пляжному волейболу. В финале турнира, состоявшемся в немецком Дюссельдорфе, Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили пару из Франции — Шамеро/Виера

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Финальная игра длилась три партии и казалась чрезвычайно напряженной.

Украинки проиграли первый сет на более-менее - 21:23, но сумели вернуться в игру, взяв вторую партию со счетом 21:18. В решающем сете наши спортсменки продемонстрировали выдержку и характер, победив 17:15.

Это первое чемпионское достижение в истории украинского женского пляжного волейбола. До этого лучшим результатом украинок был выход в 1/8 финала.

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко. Фото: CEV

Напомним, юный украинский автогонщик Александр Бондарев завоевал первое место в третьей гонке пятого этапа итальянской "Формулы-4". Это историческое достижение для украинского автоспорта: ранее подобное удавалось лишь 16-летнему Ивану Пеклину, который в 2019 году выиграл этап чемпионата Франции по "Формуле-4" в Маньи-Куре.

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Украина победа чемпионат Европы Германия золото пляжный волейбол
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