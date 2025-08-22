Украинцев готовят к новым тарифам на электроэнергию

иллюстративное фото: из открытых источников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на электроэнергию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ExPro.

Главная цель такого решения – погашение долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и обеспечение подготовки к осенне-зимнему периоду.

По словам экспертов, повышение тарифов позволит уменьшить финансовую нагрузку между участниками рынка и сформировать аварийные запасы оборудования на случай вражеских обстрелов.

По предварительным расчетам тарифы для потребителей первого класса напряжения возрастут в среднем на 14%, для второго класса – на 23%.

Напомним, с октября 2025 цены на топливо в Украине могут вырасти на 3-5 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные AUTODOSUG.