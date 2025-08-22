18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 22:55

Украинцев готовят к новым тарифам на электроэнергию

22 августа 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на электроэнергию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ExPro.

Главная цель такого решения – погашение долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и обеспечение подготовки к осенне-зимнему периоду.

По словам экспертов, повышение тарифов позволит уменьшить финансовую нагрузку между участниками рынка и сформировать аварийные запасы оборудования на случай вражеских обстрелов.

По предварительным расчетам тарифы для потребителей первого класса напряжения возрастут в среднем на 14%, для второго класса – на 23%.

Напомним, с октября 2025 цены на топливо в Украине могут вырасти на 3-5 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные AUTODOSUG.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина экономика тарифы электроэнергия НКРЭКУ
Кабмин расширил программу безвозмездного зубопротезирования для военных
22 августа 2025, 18:11
Нардеп Кузнецов получал миллионы на аренду жилья от государства, а его жена купила имение в Киеве – расследование
22 августа 2025, 14:07
У украинских чиновников изъяли скрытых активов на 30 млн грн
21 августа 2025, 17:15
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Трамп обещает "очень важное решение" в отношении РФ и Украины
22 августа 2025, 22:40
НАБУ провело обыски в СБУ
22 августа 2025, 22:25
В Киеве снова ограничат движение
22 августа 2025, 22:11
Всю жизнь провели в оккупации: из Крыма спасли двух юных парней
22 августа 2025, 21:55
В Винницкой области в пожаре погиб человек
22 августа 2025, 21:36
Россияне нанесли удары по Краматорску
22 августа 2025, 21:27
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
На Днепропетровщине нашли раненого мужчину у пляжа: что известно
22 августа 2025, 20:55
На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли
22 августа 2025, 20:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »