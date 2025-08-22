Украинцев готовят к новым тарифам на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на электроэнергию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ExPro.
Главная цель такого решения – погашение долгов перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и обеспечение подготовки к осенне-зимнему периоду.
По словам экспертов, повышение тарифов позволит уменьшить финансовую нагрузку между участниками рынка и сформировать аварийные запасы оборудования на случай вражеских обстрелов.
По предварительным расчетам тарифы для потребителей первого класса напряжения возрастут в среднем на 14%, для второго класса – на 23%.
