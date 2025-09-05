13:00  05 вересня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 12:30

Укренерго збудувало першу чергу захисту обладнання: що відомо

05 вересня 2025, 12:30
Фото: Укренерго
Перша черга захисту обладнання вже завершена. Вже в першому кварталі 2026 року Укренерго планує завершити будівництво вже другої черги

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

За словами члена наглядової ради Юрія Бойка, є черги захисних споруд. Адже такі роботи вимагають знеструмлення обладнання. Саме тому неможливо одночасно проводити роботу на всій території підстанції.

"Першу чергу ми вже завершили. Зараз активно відбувається будівництво другої черги. За планом, більше 80% 2 черги до кінця року має бути завершене. А повне завершення припаде на 1 квартал 2026 року", - каже Бойко.

За його словами, з метою збереження обладнання підстанцій розроблений план будівництва захисту для його ключових елементів.

Нагадаємо, минулого року "Укренерго" отримало 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Повідомлялось, що гроші спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

05 вересня 2025
07 серпня 2025
