05 вересня 2025, 10:26

Освітяни, депутати, медики: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації

05 вересня 2025, 10:26
Фото: СБУ
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила нові канали ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах країни. У результаті масштабної спецоперації затримано вісім організаторів незаконних схем

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що за грошову винагороду від 3,5 до 15 тисяч доларів США підозрювані допомагали військовозобов'язаним уникнути призову до лав ЗСУ.

  • Київ

У столиці затримано викладачку кафедри економічних наук одного з університетів, яка організовувала фіктивне зарахування ухилянтів до аспірантури або на роботу у виші з метою отримання відстрочки. У схемі також брав участь 28-річний знайомий з "виходами" у ТЦК.

  • Кропивницький

Правоохоронці затримали секретарку військово-лікарської комісії, яка видавала призовникам повістки з місячною відстрочкою, прикриваючись необхідністю додаткового медичного обстеження.

  • Черкащина

Затримано 48-річного організатора незаконного "трансферу" ухилянтів до Молдови. Людей спочатку доставляли до Одеси, звідки організовували перетин кордону.

  • Львівська область

Двоє фігурантів пропонували послуги з нелегального перетину кордону до ЄС в обхід офіційних КПП.

  • Чернігівщина

Викрито двох директорів гімназій-депутатів місцевої ради, які за гроші оформлювали військовозобов’язаних на фіктивні посади вчителів.

За всіма виявленими фактами зловмисникам повідомлено про підозру.

Усі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещоданво старшому інспектору поліції з Києва повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, правоохоронець за 6 тисяч євро з людини організовував втечу чоловіків призовного віку до Румунії.

