Фото: militarnyi.com

В ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Днепре враг попал в предприятие, где вспыхнули пожары. Их ликвидируют спасатели.

Кроме того, FPV-дроном россияне атаковали Покровскую громаду на Никопольщине.

По предварительным данным, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, 4 сентября российские военные сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке, где до последнего принимали и лечили местных жителей.