07:09  05 вересня
На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
07:58  05 вересня
Через розкрадання врожаю на окупованих територіях хліб печуть із кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 09:10

РФ вночі випустила по Україні 157 "шахедів" та 7 ракет: як відпрацювала ППО

05 вересня 2025, 09:10
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 вересня росіяни атакували Україну 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку дронів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 121 ворожий дрон Shahed і різні дрони-імітатори на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ракет і 35 ударних БпЛА у 10 населених пунктах.

О 9:03 у Повітряних силах зазначили, що ще один ворожий БпЛА залишається в повітрі.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 дронів.

У Дніпрі є влучання по підприємству, виникли пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли дрон безпілотники ППО ракетний удар ракета
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 10:43
На Буковині автівка з'їхала з дороги в кювет: постраждала жінка
05 вересня 2025, 10:40
Освітяни, депутати, медики: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації
05 вересня 2025, 10:26
На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницю
05 вересня 2025, 10:18
Від бажання до дії: як формується нова коаліція союзників України
05 вересня 2025, 10:02
На Дніпропетровщині судитимуть жителя Київщини за торгівлю зброєю
05 вересня 2025, 09:50
"Відмили" 1,5 млрд грн з держбюджету: у Києві затримали колишнього топпосадовця ДФС
05 вересня 2025, 09:41
Російські дрони вдарили по Харківщині: троє загиблих і пʼятеро поранених
05 вересня 2025, 09:23
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 08:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »