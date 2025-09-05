Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 вересня росіяни атакували Україну 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атаку дронів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 121 ворожий дрон Shahed і різні дрони-імітатори на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ракет і 35 ударних БпЛА у 10 населених пунктах.

О 9:03 у Повітряних силах зазначили, що ще один ворожий БпЛА залишається в повітрі.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО знищили 15 дронів.

У Дніпрі є влучання по підприємству, виникли пожежі.