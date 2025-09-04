Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 3 вересня білоголову капусту фермери основних регіонів виробництва пропонують по 7-16 гривень за кілограм. Це вже на 27% дорожче, аніж було минулого тижня.

"За словами виробників, таке різке подорожчання зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед, це пов'язано зі значним скороченням пропозиції даної продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили сезон реалізації середніх сортів, а збирання врожаю пізнішої капусти поки що розпочали поодинокі господарства", - кажуть аналітики.

