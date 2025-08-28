В Украине резко подорожали яблоки
В Украине яблоки стоят вдвое дороже, чем в прошлом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.
Такое резкое удорожание эксперты объясняют снижением валового сбора яблок в стране.
По данным аналитиков, качественное яблоко поступает в продажу по цене 30-40 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине стали дешеветь яблоки. По словам специалистов, спрос на яблоки остается достаточно низким.
Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривенВсе новости »
27 августа 2025, 17:48Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29Туристический сбор: кто из регионов Украины заплатил больше всего
26 августа 2025, 19:31
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
На войне в Украине погиб доброволец из ЕС
28 августа 2025, 21:06Все массовые мероприятия в Киеве будут согласовывать с Генштабом
28 августа 2025, 19:55В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
28 августа 2025, 19:27Освобожденный из плена эксмер Херсона рассказал, какую должность ему предлагали россияне
28 августа 2025, 19:15ДТП в Житомирской области: ВАЗ вилетел в кювет
28 августа 2025, 18:50В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений
28 августа 2025, 18:34Киевская митрополия УПЦ официально признана аффилированной с РЦБ
28 августа 2025, 18:16Прямые инвестиции в экономику Харькова за 8 месяцев 2025 года достигли 230 млн грн
28 августа 2025, 18:09Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »