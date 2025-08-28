В Украине резко подорожали яблоки

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине яблоки стоят вдвое дороже, чем в прошлом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

Такое резкое удорожание эксперты объясняют снижением валового сбора яблок в стране.

По данным аналитиков, качественное яблоко поступает в продажу по цене 30-40 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине стали дешеветь яблоки. По словам специалистов, спрос на яблоки остается достаточно низким.