фото: Офис Генерального прокурора

В Киевской области чиновник Белоцерковского горсовета задержан за получение $15 тыс. взятки за содействие в военно-врачебной комиссии

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Чиновник Белоцерковского городского совета требовал 15 тысяч долларов взятки за влияние на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Директор одного из коммунальных учреждений Белой Церкви, по данным следствия, предлагал помочь снять военного с учета в ВЛК за деньги. Правоохранители задержали чиновника 25 июня сразу после получения неправомерной выгоды.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры решается вопрос об уведомлении подозрения по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - это вымогательство и получение взятки.

Расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции Киевской области совместно с сотрудниками Белоцерковского районного отдела СБУ. Они документируют противоправную деятельность должностного лица и продолжают следственные действия.

Напомним, за $2,5 тыс. военнослужащий пытался организовать бегство СЗЧшников в Молдову.