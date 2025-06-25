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25 июня 2025, 18:29

В Киевской области разоблачили коррупционную схему с военно-врачебной комиссией

25 июня 2025, 18:29
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фото: Офис Генерального прокурора
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В Киевской области чиновник Белоцерковского горсовета задержан за получение $15 тыс. взятки за содействие в военно-врачебной комиссии

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Чиновник Белоцерковского городского совета требовал 15 тысяч долларов взятки за влияние на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Директор одного из коммунальных учреждений Белой Церкви, по данным следствия, предлагал помочь снять военного с учета в ВЛК за деньги. Правоохранители задержали чиновника 25 июня сразу после получения неправомерной выгоды.

ВзяткаВзяткаВзятка

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры решается вопрос об уведомлении подозрения по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - это вымогательство и получение взятки.

Расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции Киевской области совместно с сотрудниками Белоцерковского районного отдела СБУ. Они документируют противоправную деятельность должностного лица и продолжают следственные действия.

Напомним, за $2,5 тыс. военнослужащий пытался организовать бегство СЗЧшников в Молдову.

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