Адвокату загрожує ув'язнення за те, що він "торгував" посадами в тилу. Таку "послугу" він запропонував військовозобов'язаному

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Фігурантом виявився діловод технічної частини Головного картографічного центру ЗСУ в одній із військових частин. Відомо, що він також має статус адвоката. За хабар чоловік обіцяв допомогти у працевлаштуванні військовозобовʼязаного на тилову посаду, щоб уникнути участі в бойових діях.

Адвокату вже повідомили про підозру. Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області посадовця Білоцерківської міськради затримали за отримання 15 тис. доларів хабара за сприяння у військово-лікарській комісії.