В Украине выросло количество молодежи, употребляющей наркотики
Одним из ключевых выводов Центра общественного здоровья Украины стало снижение уровня употребления алкоголя среди подростков, однако количество злоупотребляющих остается стабильным
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
В то же время растет доля молодежи, имеющей опыт употребления наркотиков, в том числе тяжелых. Среди взрослого населения точные масштабы проблемы сложно оценить из-за отсутствия общенациональных исследований и неполных данных о смертности от передозировок. Эксперты также отмечают влияние войны, внутреннего перемещения и стрессовых факторов на психическое здоровье и распространение зависимостей.
В сфере здравоохранения в 2024 году более 172 тысяч человек получили лечение от расстройств, связанных с наркотиками и алкоголем. Из них более 30 тысяч проходят заместительную поддерживающую терапию, которая одновременно уменьшает распространение ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.
Правоохранительные органы сообщили об обнаружении 87 нарколабораторий и более 47 тысяч уголовных правонарушений в сфере обращения наркотиков. Среди изъятых веществ наибольшую долю составляет каннабис, а также седативные препараты и стимуляторы. За год было заблокировано более 400 интернет-ресурсов, которые использовались для сбыта психоактивных веществ, и изъято более тысячи тонн нелегальной спиртосодержащей продукции.
Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО. Подозреваемых задержали, а дело передано следователям для дальнейшего расследования.