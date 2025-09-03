В Украине выросло количество молодежи, употребляющей наркотики

Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

В то же время растет доля молодежи, имеющей опыт употребления наркотиков, в том числе тяжелых. Среди взрослого населения точные масштабы проблемы сложно оценить из-за отсутствия общенациональных исследований и неполных данных о смертности от передозировок. Эксперты также отмечают влияние войны, внутреннего перемещения и стрессовых факторов на психическое здоровье и распространение зависимостей.

В сфере здравоохранения в 2024 году более 172 тысяч человек получили лечение от расстройств, связанных с наркотиками и алкоголем. Из них более 30 тысяч проходят заместительную поддерживающую терапию, которая одновременно уменьшает распространение ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.

Правоохранительные органы сообщили об обнаружении 87 нарколабораторий и более 47 тысяч уголовных правонарушений в сфере обращения наркотиков. Среди изъятых веществ наибольшую долю составляет каннабис, а также седативные препараты и стимуляторы. За год было заблокировано более 400 интернет-ресурсов, которые использовались для сбыта психоактивных веществ, и изъято более тысячи тонн нелегальной спиртосодержащей продукции.

Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО. Подозреваемых задержали, а дело передано следователям для дальнейшего расследования.