15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 15:32

В Украине выросло количество молодежи, употребляющей наркотики

03 сентября 2025, 15:32
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Одним из ключевых выводов Центра общественного здоровья Украины стало снижение уровня употребления алкоголя среди подростков, однако количество злоупотребляющих остается стабильным

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

В то же время растет доля молодежи, имеющей опыт употребления наркотиков, в том числе тяжелых. Среди взрослого населения точные масштабы проблемы сложно оценить из-за отсутствия общенациональных исследований и неполных данных о смертности от передозировок. Эксперты также отмечают влияние войны, внутреннего перемещения и стрессовых факторов на психическое здоровье и распространение зависимостей.

В сфере здравоохранения в 2024 году более 172 тысяч человек получили лечение от расстройств, связанных с наркотиками и алкоголем. Из них более 30 тысяч проходят заместительную поддерживающую терапию, которая одновременно уменьшает распространение ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.

Правоохранительные органы сообщили об обнаружении 87 нарколабораторий и более 47 тысяч уголовных правонарушений в сфере обращения наркотиков. Среди изъятых веществ наибольшую долю составляет каннабис, а также седативные препараты и стимуляторы. За год было заблокировано более 400 интернет-ресурсов, которые использовались для сбыта психоактивных веществ, и изъято более тысячи тонн нелегальной спиртосодержащей продукции.

Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО. Подозреваемых задержали, а дело передано следователям для дальнейшего расследования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Центр здоровья наркотики алкоголь статистика подростки нарколаборатория
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
03 сентября 2025, 15:01
В Хмельницкой области мотоцикл врезался в тягач: пострадали двое подростков
03 сентября 2025, 12:54
В августе в Украине очистили более 5 тысяч гектаров сельхозземель
02 сентября 2025, 23:55
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
На Днепропетровщине россияне убили мужчину
03 сентября 2025, 16:45
Украинцам придумали новый штраф
03 сентября 2025, 16:45
Дважды обокрал знакомого: в Днепропетровской области обокрал дом на сумму более 10 тыс. грн
03 сентября 2025, 16:37
В Тернополе рабочий похитил электроинструменты и сдал их в ломбард
03 сентября 2025, 16:29
Винницкой громаде вернули 967 га водохранилищ и более миллиона гривен от их использования
03 сентября 2025, 16:14
Хотел "попить воды", а устроил разбой: в Харькове мужчина ограбил 82-летнюю женщину
03 сентября 2025, 16:11
ВСУ откинули россиян в Донецкой области
03 сентября 2025, 15:55
В Хмельницкой и Черкасской областях уволили прокуроров с фейковой инвалидностью
03 сентября 2025, 15:50
В Киеве задержали адвоката и ее сообщников, которые выписывали мужчинам фиктивные диагнозы
03 сентября 2025, 15:44
В Одессе возобновили движение на самом длинном трамвайном маршруте Украины
03 сентября 2025, 15:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »