15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 15:32

В Україні зросла кількість молоді, яка вживає наркотики

03 вересня 2025, 15:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Одним із ключових висновків Центру громадського здоров'я України стало зниження рівня вживання алкоголю серед підлітків, однак кількість тих, хто зловживає, залишається стабільною

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

Водночас зростає частка молоді, яка має досвід вживання наркотиків, зокрема важких. Серед дорослого населення точні масштаби проблеми оцінити складно через відсутність загальнонаціональних досліджень та неповні дані про смертність від передозувань. Експерти також відзначають вплив війни, внутрішнього переміщення та стресових факторів на психічне здоров’я й поширення залежностей.

У сфері охорони здоров'я у 2024 році понад 172 тисячі осіб отримали лікування від розладів, пов'язаних із наркотиками та алкоголем. З них більше 30 тисяч проходять замісну підтримувальну терапію, яка водночас зменшує поширення ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

Правоохоронні органи повідомили про виявлення 87 нарколабораторій і понад 47 тисяч кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків. Серед вилучених речовин найбільшу частку становить канабіс, а також седативні препарати та стимулятори. Протягом року було заблоковано понад 400 інтернет-ресурсів, що використовувались для збуту психоактивних речовин, і вилучено більше тисячі тонн нелегальної спиртовмісної продукції.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розкрили банду, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Підозрюваних затримали, а справу передано до слідчих для подальшого розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Центр здоров'я наркотики алкоголь статистика підлітки нарколабораторія
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
03 вересня 2025, 15:01
На Хмельниччині мотоцикл врізався у тягач: постраждали двоє підлітків
03 вересня 2025, 12:54
У серпні в Україні очистили понад 5 тисяч гектарів сільгоспземель
02 вересня 2025, 23:55
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка
03 вересня 2025, 16:45
Українцям придумали новий штраф
03 вересня 2025, 16:45
Двічі обікрав знайомого: на Дніпропетровщині обікрав будинок на понад 10 тис. грн
03 вересня 2025, 16:37
У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард
03 вересня 2025, 16:29
На Вінниччині громаді повернули 967 га водосховищ та понад мільйон гривень від їх використання
03 вересня 2025, 16:14
Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
03 вересня 2025, 16:11
ЗСУ відкинули росіян на Донеччині
03 вересня 2025, 15:55
На Хмельниччині та Черкащині звільнили прокурорів з фейковою інвалідністю
03 вересня 2025, 15:50
У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози
03 вересня 2025, 15:44
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті України
03 вересня 2025, 15:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »