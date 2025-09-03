В Україні зросла кількість молоді, яка вживає наркотики

Фото: ілюстративне

Одним із ключових висновків Центру громадського здоров'я України стало зниження рівня вживання алкоголю серед підлітків, однак кількість тих, хто зловживає, залишається стабільною

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

Водночас зростає частка молоді, яка має досвід вживання наркотиків, зокрема важких. Серед дорослого населення точні масштаби проблеми оцінити складно через відсутність загальнонаціональних досліджень та неповні дані про смертність від передозувань. Експерти також відзначають вплив війни, внутрішнього переміщення та стресових факторів на психічне здоров’я й поширення залежностей.

У сфері охорони здоров'я у 2024 році понад 172 тисячі осіб отримали лікування від розладів, пов'язаних із наркотиками та алкоголем. З них більше 30 тисяч проходять замісну підтримувальну терапію, яка водночас зменшує поширення ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

Правоохоронні органи повідомили про виявлення 87 нарколабораторій і понад 47 тисяч кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків. Серед вилучених речовин найбільшу частку становить канабіс, а також седативні препарати та стимулятори. Протягом року було заблоковано понад 400 інтернет-ресурсів, що використовувались для збуту психоактивних речовин, і вилучено більше тисячі тонн нелегальної спиртовмісної продукції.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці розкрили банду, яка постачала наркотики до столичного СІЗО. Підозрюваних затримали, а справу передано до слідчих для подальшого розслідування.