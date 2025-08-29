22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 22:11

С 1 сентября представители ТЦК будут обязаны использовать нагрудные боди-камеры

29 августа 2025, 22:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям

Об этом напомнил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, работники ТЦК будут вести непрерывную запись во время работы.

Цель такого новшества – сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК. Использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления.

Представитель ТЦК, который будет использовать камеру, обязан уведомить об этом лиц, которых он фиксирует.

Напомним, в Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК. Речь идет о военнослужащих, проходивших в разное время службу в Третьем отделе Полтавского районного ТЦК и СП.

