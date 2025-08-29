С 1 сентября представители ТЦК будут обязаны использовать нагрудные боди-камеры
Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям
Об этом напомнил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, работники ТЦК будут вести непрерывную запись во время работы.
Цель такого новшества – сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК. Использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления.
Представитель ТЦК, который будет использовать камеру, обязан уведомить об этом лиц, которых он фиксирует.
