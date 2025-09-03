Чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військовозобов’язаних, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у "розшуку" ТЦК, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний законопроект.

Згідно документа, працівників, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у "розшуку" ТЦК дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та, відповідно, оформлювати їм бронювання.

Тобто, бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Втім, лише тимчасово.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Нагадаємо, в Офісі Президента вважають, що мобілізація в Україні значно покращилась. Там заявили, що навіть якщо буде припинення вогню, мобілізація не припиниться.