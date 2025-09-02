09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 09:54

Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW

02 сентября 2025, 09:54
Читайте також українською мовою
Карта: understandingwar.org
Читайте також
українською мовою

На западе Запорожской области, в районе Орехова, российские войска имели продвижение

Об этом со ссылкой на геолокированные данные от 1 сентября сообщил Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Аналитики подтверждают движение оккупантов к югу от Новоданиловки, однако точное время продвижения не уточняют.

За последние двое суток российские войска атаковали вблизи Каменского, Степногорска и Плавней.

В то же время отмечается, что на востоке Запорожской области ограниченные российские штурмы 1 сентября не дали результатов.

Согласно оценкам аналитиков, армия ПФ пыталась продвинуться к северо-востоку от Гуляйполя в районе Темировки, однако безуспешно.

Ситуация на Запорожском фронте

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 800 оккупантов, один танк и 53 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили почти 1 миллион 84 тысячи военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожское направление фронт ВСУ оккупанты российская армия
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Полиция показала последствия российских обстрелов на Харьковщине
02 сентября 2025, 10:43
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю
02 сентября 2025, 10:22
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами
02 сентября 2025, 09:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »