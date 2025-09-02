Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
На западе Запорожской области, в районе Орехова, российские войска имели продвижение
Об этом со ссылкой на геолокированные данные от 1 сентября сообщил Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".
Аналитики подтверждают движение оккупантов к югу от Новоданиловки, однако точное время продвижения не уточняют.
За последние двое суток российские войска атаковали вблизи Каменского, Степногорска и Плавней.
В то же время отмечается, что на востоке Запорожской области ограниченные российские штурмы 1 сентября не дали результатов.
Согласно оценкам аналитиков, армия ПФ пыталась продвинуться к северо-востоку от Гуляйполя в районе Темировки, однако безуспешно.
Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 800 оккупантов, один танк и 53 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили почти 1 миллион 84 тысячи военных.