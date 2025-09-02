16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 17:25

Спробують повністю захопити Донеччину: РФ готується до осіннього наступу - ISW

02 вересня 2025, 17:25
Читайте также на русском языке
Фото: ISW
Читайте также
на русском языке

Росіяни почали активно переміщувати техніку. На думку аналітиків, армія РФ змінила пріоритет

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що переміщення російських військ уже вказує на їхні плани щодо наступу. На думку експертів, цей осінній наступ РФ буде зосереджений на захопленні решти Донецької області.

Крім того, на Донеччину росіяни перекинули відносно елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні частини з Сумської та Херсонської областей.

Ці дії окупантів говорять про те, що операція на Сумщині для них, скоріше за все, вже не є пріоритетом. Аналітики вважають, що замість цього РФ спробує активізувати зусилля із захоплення Покровська, просування в бік Добропілля та обходу поясу фортець Донеччини із заходу.

Нагадаємо, раніше воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти фронт
Російська армія зазнала масштабних втрат у серпні
02 вересня 2025, 10:56
Аналітики відзначають зміни на Запорізькому напрямку, – ISW
02 вересня 2025, 09:54
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону
02 вересня 2025, 17:55
Дії підозрюваного у вбивстві ексдепутата Парубія перекваліфіковані за новою статтею
02 вересня 2025, 17:46
Поліцейські виявили у басейні 4-річного хлопчика, який загубився на курорті в Одеській області
02 вересня 2025, 17:32
На Донеччині БпЛА влучив у цивільне авто: троє людей поранені, серед поранених фельдшерка
02 вересня 2025, 17:23
У небі над Дніпром з'явилась дивна хмара у вигляді "ядерного гриба"
02 вересня 2025, 16:59
В Україну повернули жінку з дітьми, яких окупанти вивезли в РФ та забрали документи
02 вересня 2025, 16:56
На Київщині командир та заступник приховали самогубство військового, аби отримати 15 млн грн
02 вересня 2025, 16:43
У Дії з'являться нотаріальні послуги
02 вересня 2025, 16:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »