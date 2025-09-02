Фото: ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що переміщення російських військ уже вказує на їхні плани щодо наступу. На думку експертів, цей осінній наступ РФ буде зосереджений на захопленні решти Донецької області.

Крім того, на Донеччину росіяни перекинули відносно елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантні частини з Сумської та Херсонської областей.

Ці дії окупантів говорять про те, що операція на Сумщині для них, скоріше за все, вже не є пріоритетом. Аналітики вважають, що замість цього РФ спробує активізувати зусилля із захоплення Покровська, просування в бік Добропілля та обходу поясу фортець Донеччини із заходу.